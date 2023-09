In de uitvoering van project SamBach is het beroemde ‘Meisje uit Ipanema’ hotellobby-flauw ★★☆☆☆

Het begon met een uitnodiging van het Braziliaanse kamerorkest Johann Sebastian Rio. Of de Duitse violist Linus Roth, die toch in Brazilië was voor een concert, met hen wilde komen musiceren. Samen speelden ze Bach en Braziliaanse samba; ziedaar project SamBach.

Roth, die lyriek altijd kunstig koppelt aan virtuoze ruigheid, heeft interessante opnamen gemaakt van onterecht vergeten of overschaduwde componisten. Met een versterkte gitaar erbij en een microfoon in zijn viool, laat hij je ineens met je voeten in een lauwe branding staan. Het beroemde Meisje uit Ipanema is hotellobby-flauw. Het zout in het te zoete Noel rosa is verrassend genoeg het klavecimbel.

Toch is er ook wat aanstekelijks te horen. Bij de arrangementen van begin 20ste-eeuwse, tropische dansen als de Samba de verão of Brasileirinho blijf je niet stilzitten. Het altijd kittige Tico-tico no fubá krijgt een interessante neobarokke inleiding. De pit wast de weeïge smaak van eerdere nummers weg.

Linus Roth SamBach Klassiek ★★☆☆☆ Evil Penguin Classic