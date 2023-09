In de giftige dissonantie van Corigliano’s opera ‘The Lord of Cries’ schuilt verleidelijke schoonheid ★★★★☆

Beeld Pentatone

In 1991 omarmde het New Yorkse operapubliek John Corigliano’s eerste opera, The Ghosts of Versailles. Dertig jaar later voltooide hij zijn tweede. The Lord of Cries is net zo flamboyant, maar strakker en doelmatiger georkestreerd. Het knappe libretto van Mark Adamo smelt Bacchae van Euripides samen met Dracula van Bram Stoker.

Dionysos, god van de extase, strijkt in de gedaante van een vampier in het Victoriaanse Londen neer en dwingt de inwoners om zijn ontwrichtende, erotische kracht te erkennen. Dirigent Gil Rose mijdt kakofonische hysterie in deze spannende opname door het Boston Modern Orchestra Project en een geweldige cast. De onverschrokken countertenor Anthony Roth Costanzo biologeert als Dionysos.

In de eerste helft wordt te veel uitgelegd middels krantenberichten en dagboekfragmenten, en Corigliano’s volhardend herhaalde ritmen zijn niet altijd even interessant. Er schuilt echter verleidelijke schoonheid in zijn giftige dissonantie, en de opbouw naar de monsterlijke ontknoping is een horrormeester waardig.

John Corigliano The Lord of Cries ★★★★☆ Pentatone