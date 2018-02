In 2016 werden podia in Nederland beter bezocht dan ooit

Concertbezoekers vormden bijna de helft van het totale publiek van professionele podiumkunsten.



De overige podiumkunstvoorstellingen trokken 2 procent minder bezoekers in 2016 dan in 2015. Per saldo was er een stijging van 0,3 procent.



In 2016 werden in totaal 19,9 duizend concerten gegeven. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2012, toen zowel het aantal concerten als het aantal bezoekers een dieptepunt bereikte. Concerten waren in 2016 goed voor ruim 37 procent van alle professionele voorstellingen.