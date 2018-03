Hoe Jezus doorleeft in muziek: een V-Jezus-playlist

Snoop Dogg & Soopafly-Praise Him

Snoop Dogg is in de Here, en dat mogen we weten. Vorige week verscheen een dikke gospelplaat van de rapper, en in Praise Him ronkt het orgel en jubelt rapper Soopafly dat we vaker in contact moeten treden met de Heer: 'Jezus, ik weet dat ik te weinig met U praat. Maar als ik het moeilijk heb, lig ik op mijn knieën. Dan roep ik U, omdat ik weet dat U me erdoorheen sleept.'



(Tekst gaat verder onder video).