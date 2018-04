Hoe dj Avicii (1989-2018) in korte tijd de grootste danceproducer ter wereld werd

Uit Zweden

Voor de Zweden zelf schijnt het een soort cultureel trauma te zijn: het onwaarschijnlijke succes van de Zweedse popmuziek. Vanaf midden jaren zeventig wordt de wereld bediend vanuit Stockholm en omstreken, met ietwat gladde maar listig geproduceerde pop van Abba, Europe en Roxette en van Ace of Base natuurlijk. Ach, en hoe konden we Dr. 'It's My Life' Alban vergeten.



De Zweedse popmuziek heeft iets ongrijpbaars. Een hitfactor. Een niet aflatende radiokracht. Wij niet-Zweden mogen er jaloers op zijn, de Zweed wordt er weleens moe van steeds weer te worden geconfronteerd met epische wereldsuccessen als The Final Countdown, It Must Have Been Love en alles van Abba. Alsof Zweden niet ook wat minder hitgevoelige en meer bedeesde kwaliteitspop kunnen maken, zie José González, of The Tallest Man On Earth. Daar zijn ze wel trots op.



De laatste jaren komt de grootste en voor kieskeuriger liefhebbers tenenkrommendste dance-pop ook uit Zweden. In 2009 dansten clubs en festivals wereldwijd de benen krom op The Swedish House Mafia en hun tamelijk simplistische houseliedjes als One (Your Name). Niets-aan-de-hand-house met toch ook weer dat typisch Zweedse hitgevoel.



Neem nu Don't You Worry Child van het dancetrio. Voor verwende kwaliteitsoren nauwelijks uit te zitten maar wel tweehonderd miljoen keer beluisterd en bekeken op YouTube. Wie goed oplet, hoort in The Swedish House Mafia de kiem van het latere succes van dj Avicii. Zelfde eenvoudige maar pakkende melodielijn, zelfde opbouw richting dansvloerclimaxen, zelfde gierende soulvocalen.



Avicii is nu zozeer een wereldburger, dat hij over zijn Zweedse pop- en danceroots weinig loslaat in interviews. Maar bij zijn shows in de Ziggo Dome zullen zeker één of twee dancetracks van The Swedish House Mafia passeren. Wij gokken op Don't You Worry Child. Een eerbetoon aan de vaders van zijn blitzcarrière?