Hij was de inspiratie voor alle Britpop-bands: The Fall-zanger Mark E Smith (60) overleden

Mark E Smith op een archieffoto uit 2010 © EPA

En altijd die verbeten, knauwende stem van Smith. Monotoon, maar dwingend. Mark E Smith zong niet, hij declameerde. Eind jaren tachtig, het decennium waarin The Fall hun beste platen uitbracht, stond Smith als een dominee achter zijn katheder. Wat hij te zeggen had mocht dan even onbegrijpelijk zijn als zijn albumtitels (Hex Enduction Hour, Imperial Wax Solvent, The Light User Syndrome) deden vermoeden: zijn liedjes kregen een eigen waarheid.



Hoewel ook in eigen land geen enkel gevaar voor de hitparade, heeft Smith een reeks popklassiekers op zijn naam die steeds nieuwe generaties muziekliefhebbers wisten te imponeren. How I Wrote Elastic Man, The Classical, Hip Priest (door Jonathan Demme gebruikt in zijn film The Silence Of The Lambs), New Big Prinz en Hit The North zijn hoogtepunten in de Britpop-geschiedenis.