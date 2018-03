Het versleutelen van klassieke stukken kan een verrijking zijn

Waarschuwing vooraf: dit is geen stuk voor zuiveren in de leer onder liefhebbers van klassieke muziek. Ze hebben het zwaar in deze met Matthäus Passions gevulde dagen. Waarschijnlijk is er geen klassiek werk dat zo vaak wordt versleuteld als de Matthäus. Elk jaar zijn er nieuwe varianten, dit jaar bijvoorbeeld die van het Residentieorkest: een ingekorte, Nederlandstalige, voor blazers en slagwerkers bewerkte versie die wordt uitgevoerd in de Haagse poptempel het Paard van Troje. Tel even mee: dat zijn vier schoppen tegen het zere been.