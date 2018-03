Het postume solodebuut van Rick Parfitt is ontroerend

De laatste twintig jaar van zijn leven was Rick Parfitt van Status Quo naast blonde gitaargod ook een vaste ziekenhuisklant. Parfitt kreeg in 1997 een eerste hartaanval, onderging vele operaties en moest noodgedwongen minderen met alcohol en cocaïne. In juni 2016, na een optreden in de Turkse badplaats Antalya, kreeg Parfitt een zoveelste zware hartaanval en was hij enige minuten lang zelfs klinisch dood. Zijn arts vertelde de 68-jarige Parfitt dat hij beter even niet op tournee kon gaan met dat in 1967 opgerichte bandje van hem.