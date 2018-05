Herman Krebbers (1923-2018), de 'Hollandse Paganini' die perfectie nastreefde

Zwarte bladzijden waren er ook. Zijn lidmaatschap van de Kultuurkamer in de Tweede Wereldoorlog leverde hem een speelverbod op voor twee jaar. En een val tijdens een zeilvakantie in 1979 leidde ertoe dat hij een jaar later zijn baan bij het Concertgebouworkest moest opgeven. Sindsdien stortte hij zich nog nadrukkelijker op het lesgeven; pas in 2001, 78 jaar oud, nam hij afscheid van het conservatorium in Amsterdam.

'Hij zorgde altijd dat je mooier speelde in de les', zegt oud-leerling Annebeth Webb, violist in het Koninklijk Concertgebouworkest. 'Of je nu studeerde voor een belangrijk concours of dat je je, zoals ik, aan het voorbereiden was voor een auditie voor de tweede viool: hij deed alles met evenveel liefde en toewijding.'



Liza Ferschtman studeerde van haar 15de tot 22ste bij Krebbers. 'In de kamer waar hij lesgaf hing een plakkaat met de tekst: 'Perfectie valt niet te verbeteren'. Dat was humor en ernst tegelijk: hij streefde perfectie na, en zijn spel wás ook perfect, ook na zijn armblessure.