Hebben we eindelijk genoeg gehad van Despacito, nu ook de zomer voorbij is?

Wie afgaat op de statistieken van Youtube kan niet anders concluderen dat Despacito niet alleen een dikke wereldhit was, maar misschien zelfs wel het populairste nummer aller tijden. Het clipje met een hoofdrol voor de Puerto Ricaanse ex-Miss Universe Zuleyka Rivera groeide de voorbije maanden uit tot de meest bekeken YouTube-video ooit.



Ruim drie miljard views heeft het filmpje van Despacito inmiddels - and counting - waarmee vorige recordhouders als See You Again van Wiz Khalifa en Charlie Puth en Gangnam Style van de Zuid-Koreaanse rapper Psy uit de boeken konden worden geschrapt. Bovendien is de video van Despacito, door de makers omschreven als 'een ode aan de sensualiteit en schoonheid van vrouwen', ook nog eens de meest gelikete video ooit op YouTube.



Daarnaast is het nummer van de Puerto Ricaanse zanger Luis Fonsi, zijn landgenoot en rapper Daddy Yankee en de Canadese popidool Justin Bieber, die tijd zag om een remix van het zwoele liedje te maken waardoor het ook in de Verenigde Staten een enorme hit is, zo'n 5 miljard keer gestreamd. Ook dat is een nooit eerder vertoond hoog aantal voor een liedje op streamingplatforms. Het oude record stond overigens ook al op naam van Justin Bieber met zijn hit Sorry uit 2015.