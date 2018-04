Gitarist Lindsey Buckingham verlaat Fleetwood Mac na meningsverschil

Lindsey Buckingham voegde zich in 1975 bij de al in 1967 opgerichte band Fleetwood Mac, met zijn toenmalige vriendin Stevie Nicks. Met het duo maakte Fleetwood Mac de klassieke plaat Rumours in 1977. Buckingham schreef onder andere het bekendste nummer van dat album: Go Your Own Way. Na de plaat Tango In The Night uit 1987 verliet Buckingham de band om zich meer te concentreren op zijn solocarrière. Maar na een reeks comebackconcerten vanaf de jaren negentig keerde Buckingham definitief terug bij de band.



In 2015 kondigde Buckingham al aan dat het einde van de band nabij was, na een nieuwe plaat en een nieuwe tour. Maar Fleetwood Mac bleef optreden, en de band wilde dit jaar opnieuw een tournee organiseren. Die concertreeks zal nu worden voltooid zonder Buckingham. Via de socialemediakanalen van de band werden al de namen van een paar vervangende musici aangekondigd: gitarist Mike Campbell van Tom Petty and The Heartbreakers, en zanger Neil Finn van de Australische band Crowded House.