Gemeente Amsterdam dreigt pand Pianola Museum te verkopen

Midden in de Amsterdamse Jordaan bevindt zich het Pianola Museum, een minimuseum geheel gewijd aan de zelfspelende piano. Het kleine museum wordt echter met sluiten bedreigd. De gemeente Amsterdam is van plan het pand waar het museum in is gevestigd in de verkoop te doen.



In het Pianola Museum worden herinneringen aan tijden van weleer levend gehouden. Het hart van het museum bestaat uit een met pianola's volgestopte salon. Het ademt de sfeer van de jaren twintig, toen de pianola nog een veelvoorkomende gangmaker in cafés en woonkamers van de rijken was.