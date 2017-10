Fats Domino (1928-2017) gold als een van de grondleggers van de rock-'n-roll

Zijn zangsuccessen bezorgden hem ook filmrollen. Zo was Domino onder meer te zien in Shake, Rattle & Rock! en The Girl Can't Help It. In 1986 werd Domino geïntroduceerd in de Rock & Roll Hall of Fame. Een jaar later volgde een Grammy Lifetime Achievement Award. Gedurende zijn loopbaan verkocht Domino ruim 65 miljoen platen.