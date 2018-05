Een stadspark is geen festivalterrein

Een nieuw festivalseizoen, een nieuw festivaldebat. We ontkomen er niet aan, want Nederland is de laatste jaren vergaand 'verfestivalliseerd' en dat is leuk voor de festivalganger, maar minder geslaagd voor de buurtbewoners en de stadsbewoners die niet festival-minded zijn en gedurende de zonnige weekenden hun favoriete parkje niet meer in kunnen. En die, als ze er weer wel in kunnen - meestal op een regenachtige maandagochtend, wanneer ze er eigenlijk al niet meer in wíllen - zien dat hun eens zo bloeiende recreatiegebiedje is omgeploegd en platgewalst.