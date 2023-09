Een postuum maar volwaardig Sparklehorse-album, met die altijd wat verkreukelde zang van Mark Linkous ★★★★☆

Sparklehorse - Bird Machine

Ruim dertien jaar nadat frontman Mark Linkous (1962-2010) een einde aan zijn leven maakte, is er zomaar een volwaardig postuum album van zijn band Sparklehorse. In 2010 was ook de samenwerking met producer Danger Mouse (Dark Night of the Soul) al postuum verschenen.

De veertien liedjes op Bird Machine nam Linkous op met opnameleider Steve Albini, voor wie het nieuws van Linkous’ zelfverkozen dood een macabere déjà-vu geweest moet zijn: over Kurt Cobain ontving hij in 1994 hetzelfde schokkende nieuws, niet lang nadat hij het Nirvana-album In Utero met hem had opgenomen.

Linkous’ jongere broer Matt verzamelde de opnamen en voltooide ze met hulp van Marks muzikale vrienden. Bird Machine is écht een volwaardig Sparklehorse-album geworden: veertien emotionele liedjes, met die altijd wat verkreukelde zang van Linkous.

Evening Star Supercharger en Falling Down, zomaar twee liedjes die Bird Machine typeren: hartverscheurend en troostrijk tegelijk.

Sparklehorse Bird Machine Pop ★★★★☆ Anti/Epitaph