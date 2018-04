Dotan erkent aanmaken nepfans: 'Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker'

Zaterdag nog ontkende Dotan in de Volkskrant dat hij, op wat voor manier dan ook, betrokken is geweest bij het aanmaken van fanprofielen. Hij zei 'geschrokken' te zijn van de uitkomsten van het onderzoek en distantieerde zich ervan. Nu erkent hij dat hij daarover loog. 'Omdat het me overviel, ik bang was, me schaamde en eigenlijk niet zo goed wist wat ik hierover moest zeggen. Dat is heel fout. Dat betreur ik echt heel erg.'



Dotan geeft in de video toe dat hij, aan het begin van zijn carrière in 2011, op zoek is gegaan naar 'mogelijkheden om mijn muziek te promoten en aan de man te krijgen'. Hij riep hiervoor naar eigen zeggen de hulp in van een aantal profielen en kanalen op sociale media. Hij noemt dit achteraf 'heel dom'. Hij was naar eigen zeggen 'heel naïef, veel te ambitieus en onzeker'.