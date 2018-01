Dolores O'Riordan (1971-2018), zangeres The Cranberries, onverwacht overleden

De dood van de pas 46-jarige frontvrouw is onverwacht. De Londense politie liet maandag weten dat het onderzoek naar de oorzaak nog loopt en dat 'voorlopig geen mededelingen zullen worden gedaan.'



Dolores O'Riordan groeide op in de Ierse stad Limerick, waar ze in 1990 toetrad tot The Cranberries. De groep maakte alternatieve gitaarpop met invloeden van Ierse folk.



Debuutalbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993) was al zeer succesvol, maar écht groot werd de band met opvolger No Need To Argue (1994) en het rockende anti-oorlogslied Zombie, een van de grootste hits van de jaren negentig. O'Riordans zang was markant: ze maakte gebruik van de jodeltechniek en zong met zwaar Iers accent.