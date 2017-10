DGTL is heerlijk opgebouwd festival binnen een festival

Hopkins componeert elektronische filmscores en maakte platen met Schotse folkies als James Yorkston en King Creosote. Vanavond draait hij 'gewoon' een dj-set, die het grootste deel van de tijd trouw blijft aan het adagium van 'four to the floor', maar toch hoor je zijn weidse oeuvre terug in zijn knappe, gelaagde set, met zijn eigen Collider als een van de hoogtepunten.



'Four to the floor' lijkt sowieso het motto van deze nacht. Wie even naar 'Area 2' loopt, kan daar vaststellen dat ook een man als Ryan Elliott trouw blijft aan die hartslag, doordenderend zonder veel muzikale onregelmatigheden.