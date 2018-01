Deze Nederlandse 'coverband extraordinaire' voert het latere werk van The Beatles live uit

Persbericht van The Analogues in de mailbox, de Nederlandse 'coverband extraordinaire' die het latere werk van The Beatles live uitvoert: ze zullen hun nieuwe programma The White Album Live na de Nederlandse tournee spelen in de Philharmonic Hall in Liverpool (28 mei), thuisstad van 'The Fab Four'.



Het onderstreept wat ongeveer iedereen die The Analogues heeft zien spelen zal beamen: de sound van The Beatles werd nog nooit zo fabuleus goed gereconstrueerd als door deze groep Nederlandse muzikanten.



The Analogues steken in bijna alle opzichten die wereldberoemde Beatles-coverband naar de kroon: The Bootleg Beatles uit Londen, opgericht in 1980 en dus al ruim zes keer zo lang als live-band actief als de echte Beatles in de jaren zestig.