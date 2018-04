Deze Nederlander verdiende geen cent met zijn muziek, maar werd ineens een popster in Japan

In Japan kun je zomaar een etui tegenkomen met het gezicht van de Utrechtenaar Tim Treffers (29) erop. Of een T-shirt, of vlaggetjes, of stroopwafelblikken. Treffers heeft een complete Japanse merchandiselijn. Want hoewel deze singer-songwriter in Nederland vrijwel onbekend is, lopen Japanners met hem weg. Zijn nieuwe single Who is fooling who is er in een maand tijd bijna tienduizend keer betaald gedownload. Zijn muziek wordt gedraaid op een van de grootste radiozenders van Tokyo, Inter FM, met een bereik van 38 miljoen mensen.