Deze kaarten zijn nu in de voorverkoop; dus grijp snel uw kans

Verder

De Amerikaanse band Life of Agony, met zangeres Mina Caputo (voorheen Keith Caputo), speelt op 12 november in het Klokgebouw in Eindhoven, maar geeft ook een wat meer verstopte show in podium Neushoorn te Leeuwarden, op 14 oktober. De laatste plaat A Place Where There's No More Pain is aanleiding genoeg de band daar op te zoeken.