De wederopstanding van Wild Romance: 'De mensen gingen door het dolle, precies zoals vroeger'

'Het is net alsof we een hit hebben nu', zegt gitarist David Hollestelle, een paar uur voor het optreden in Geleen. Een echte hit heeft de Wild Romance op dit moment niet, nóg niet in elk geval, maar reuring is er volop. De oude band van Herman Brood trad op in De Wereld Draait Door, krijgt sinds kort vrijwel elke dag verzoeken van de pers, verkoopt opeens veel meer concertkaartjes en speelde een avond eerder in The Shack, een klein podium ten zuiden van Amsterdam, dat zowat uit zijn voegen barstte.