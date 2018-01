De vader van de Zuid-Afrikaanse jazz Hugh Masekela (1939-2018) was naast trompettist ook activist

Naar Amerika

Hij kon volop aan het werk als sideman in een van de vele grote jazzbands van de jaren zestig Masekela in 2008 in Johannesburg. © Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hugh Ramopolo Masekela (Witbank, Zuid-Afrika, 1939) groeide op in de straatarme township Alexandra bij Johannesburg, onder erbarmelijke omstandigheden. Even leek hij het verkeerde pad op te gaan, onder de invloed van foute vrienden, maar Masekela ontdekte net op tijd de trompet en dook in de jaren vijftig in het nachtclubcircuit, waar de jazz van Amerikaanse voorbeelden werd nagespeeld door groepen als The African Inkspots en The Skylarks, met zangeres Miriam Makeba.



Als trompettist bij de Huddleston Jazz Band speelde Masekela in louche clubs, waar gangsterbendes de dienst uitmaakten. Maar in 1960 vertrok hij naar Amerika, in het kielzog van Miriam Makeba met wie Masekela bevriend was geraakt en later trouwde en weer scheidde. De trompettist, wiens sprankelende virtuositeit werd geroemd door Dizzy Gillespie, raakte bevriend met grote Amerikaanse artiesten als Miles Davis, John Coltrane en Harry Belafonte, en kon volop aan het werk als sideman in een van de vele grote jazzbands van de jaren zestig. Eind jaren zestig scoorde hij in de Verenigde Staten zelf grote jazzhits, met Up, Up and Away en Grazin' in the Grass.