De supergroep Empire State Bastard is een fris en toch loodzwaar geluid in de metal ★★★★☆

Lieve help, wat knalt het nummer Harvest van het album Rivers of Heresy erin, harder dan het hardste subgenre van de toch al niet zachtzinnige metal. En anders dan heel veel andere metal. De afzender: de volstrekt onbekende band Empire State Bastard. Pardon, wie?

De band blijkt bij nadere inspectie toch niet bepaald onbekend te zijn. Empire State Bastard is een liefdesproject van zanger en gitarist Simon Neil van de Schotse rockband Biffy Clyro en frontman Mike Vennart van het uiteengevallen maar voorheen ook niet onverdienstelijke Oceansize uit Manchester. In Empire State Bastard delen ze hun liefde voor de extremere uitwassen van de rock, bijgestaan door drummer Dave Lombardo van thrashlegende Slayer en bassist Naomi Macleod van de postpunkband Bitch Falcon. Een lekker divers gezelschap.

Rivers of Heresy is net zo gevarieerd als het personeelsbestand en duidelijk afkomstig van gelouterde musici. De nummers denderen heen en weer tussen briesende hardcore, grindcore en doom. Vocaal gaat het ook alle kanten op: de gillende schreeuwstem van Neil – die kenden we nog niet – wordt afgewisseld met schoon en soms zelfs intiem gezongen stukken zoals in het zeer dynamische Moi?, waarin je toch ook even de rock van Biffy Clyro ontwaart.

De liedje staan als een huis, vooral dankzij de zuigende, woestijndroge riffs (die ook weer doen denken aan het uitgebleekte werk van Kyuss) en de manier waarop de tracks zijn opgebouwd. In Sons and Daughters zit een knappe spanning en het doomachtige slotstuk The Looming heeft magische rockkrachten: ook weer dankzij het oerdegelijke refrein, waarin meeslepende zang en een rafelige gitaarriff samen iets moois beginnen.

Een verheugende nieuwe naam in de metal, met een aanstekelijk fris en toch zwaar geluid. Dat belooft wat: op 5 november komt de band langs in de Amsterdamse Melkweg.

Empire State Bastard Rivers of Heresy Heavy ★★★★☆ Roadrunner/Warner