De Messias is een zwarte zanger, zijn naam is D'Angelo

Derde D'Angelo-album

Tips voor kinderen: De Nachtwaker Het Filiaal Theatermakers maakte eerder de goed ontvangen jeugdtheatervoorstellingen Falling Dreams en De Grote Illusionist. Op 4/2 gaat de nieuwe voorstelling De Nachtwaker in première in de Stadsschouwburg Utrecht. De nachtwaker stuit tijdens een van zijn diensten op een deur die zich niet laat sluiten. Hij gaat op onderzoek uit; wat bevindt zich aan de andere kant van de deur? De Nachtwaker is een tragische slapstickvoorstelling waarin weinig wordt gesproken maar er des te meer is te zien. Vanaf 6jaar.



Tournee t/m 20/4

Ineens begreep je nog beter wat artiesten als Marvin Gaye, Al Green en Prince hadden bedoeld toen ze zongen over het samensmelten van seks en religie. Na vijf kwartier kwam je hallucinerend de zaal uit. Wat was dit voor orgastische ervaring geweest? Kon je dit nog wel een popconcert noemen? En wanneer konden we D'Angelo wéér zien om vast te stellen of we niet alles hadden gedroomd?



Dat duurde even, namelijk tot 2012. Voor dat jaar werden uit het niets concerten in Paradiso en op North Sea Jazz aangekondigd. Er was op dat moment al een heel decennium sprake van een nieuw D'Angelo-album, maar dat bleek er nog niet te zijn.



Wat hij al die jaren had gedaan bleef onduidelijk, maar het weerzien was het wachten waard geweest. D'Angelo deed de funk van George Clinton op volkomen unieke wijze samenvloeien met de verleidingskunsten van Prince en Marvin Gaye.



En die paar nieuwe nummers, zoals Sugah Daddy, bleven meteen hangen. Tot ze uiteindelijk in december 2014 toch terecht kwamen op het derde D'Angelo-album, Black Messiah geheten. Aan die titel was niks overdreven.