De ironische rebellen van de Pet Shop Boys werden in hun tijd niet serieus genomen. Onterecht, laat deze heruitgave zien

In het door Margaret Thatcher in een conservatieve greep gehouden Verenigd Koninkrijk van de jaren tachtig, waren het zanger Morrissey en zijn band The Smiths die de woede en machteloosheid van de dolende adolescenten het best verwoordden. Maar het leven onder Thatchers in een steeds meer door geldzucht gedreven maatschappij werd minstens zo sterk onder woorden gebracht door de even Britse Pet Shop Boys. Opmerkelijk genoeg is dat lang onopgemerkt gebleven.



Dit uit Londen afkomstige duo maakte anders dan The Smiths geen gitaarliedjes maar op discomuziek toegespitste synthpop.