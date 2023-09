De complexe muziek van Squid komt geweldig van het podium: hard en vaak euforisch rockend ★★★★★

Squid in TivoliVredenburg, Utrecht, vrijdag 8 september 2023. Beeld Dorien Hein

De postpunk zorgt al jaren voor een innovatieve impuls in de pop. Literaire bands als Dry Cleaning en Black Country, New Road bewezen dat de rek nog lang niet uit het genre is; de revival duurt inmiddels langer dan de eerste golf uit de jaren tachtig.

Ook het Engelse Squid is aan het experimenteren, zowel op het laatste album O Monolith als live. In de Utrechtse Ronda blaast de band de complexe en orkestrale muziek op de best denkbare manier van het podium: hard en vaak euforisch rockend en tegelijk zoekend, soms gestold in verstilde schoonheid.

Over de auteur Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur bij de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek en dance en de hardere muziekgenres.

De vraag die zich bij het eerste, bijna een kwartier durende nummer Swing (In a Dream) opdringt: hoe lang blijft het leuk om naar vijf intens musicerende jongens te kijken, braaf op een rijtje voor op het podium?

Tot aan de laatste noot, dus. Want wat gebeurt er ontzettend veel in hun muziekstukken. Ze komen soms aanzeilen in een wolk van instrumenten, van een elektrische cello tot een trompet of raadselachtige percussie. Maar steeds krijgen al die kabbelende en op het eerste gehoor chaotische klanken na verloop van tijd een betonnen fundament. Van natuurlijk die kenmerkende, hakkende gitaarpartijen maar vooral een kurkdroge bas, die de melodieën uitzet en de kaders schept waarin de drummende zanger Ollie Judge zijn emotionele teksten kan uitschreeuwen.

Wat een prachtige spanning zit in de track After the Flash, met bollende basnoten op de toetsen, die het nummer steeds verder omhoog duwen. En wat een ontlading volgt daarna bij het hard rockende Pamphlets, dat de hele Ronda een wrede moshpit in duwt.

Geniale muziek, die uitdagend kunstzinnig is maar vooral overdonderend mooi en zelfs toegankelijk. Dit vertoon van muzikale macht én speelplezier zie je zelden in een popzaal.