Cross-linx mengt klassiek, pop en jazz, maar het mag volgend jaar wel wat gekker

Backstage in studio 2 van het Muziekgebouw in Amsterdam liggen Perzische tapijtjes op de vloer. Er staan klapstoeltjes, er is een stemmig verlichte vleugel en er zijn zo'n twintig bezoekers die op die kleden en stoelen plaatsnemen; in allerbehoedzaamste stilte, want niemand wil de gewijde sfeer verstoren. Dan vult de Vlaamse klassiek pianist Wouter Dewit de ruimte met tedere piano-arpeggio's. Akkoorden druppelen in de lucht en Dewit vlecht daar flarden van melodieën doorheen. De sereniteit van het moment gebiedt dat we contemplatief voor ons uit staren of onze ogen dichthouden.