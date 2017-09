Componist Ennio Morricone vanavond in Ahoy: 'ik zie mijn werk als iets wat mij overkomt'

Vanavond treedt de 88-jarige Ennio Morricone op in Ahoy in Rotterdam. Dat is de man die de muziek componeerde voor meer dan vijfhonderd films, waaronder een aantal onbetwiste klassiekers als Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad and the Ugly. Ver na zijn pensioengerechtigde leeftijd ging de Oscarwinnaar in zee met Quentin Tarantino en ondertussen blijft hij overal ter wereld optreden. Vanavond in het Rotterdamse Ahoy tijdens een show gewijd aan zijn 60-jarige carrière als componist en dirigent.