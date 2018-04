Cecil Taylor (1929-2018), de freejazzpionier die kuilen groef in de piano

Samen met drummer Sunny Murray en saxofonist Jimmy Lyons beproefde hij begin jaren zestig zijn geluk in Europa. De eind vorig jaar overleden Murray was als begeleider van Albert Ayler wel wat gewend, maar zou jaren later nog beweren dat zijn associatie met Cecil Taylor hem vooral werk had gekost.



Jimmy Lyons bleef Taylor decennia lang trouw. Na Lyons' dood in 1986 gaf Taylor vooral solo-optredens. Het zijn ook soloplaten als Garden (1981) waarop zijn kracht en uniciteit het best tot hun recht komen.



Makkelijk werd Taylor nooit. Drummer Han Bennink zei over zijn samenwerking met de veeleisende pianist: 'Je krijgt niks terug en tegelijkertijd krijg je alles.'



Cecil Taylor bleef tot op hoge leeftijd optreden, al steunden zijn concerten in later jaren vooral op sjamanistische klankpoëzie en dans.



Het respect bleef niet uit: in 2016 eerde het New Yorkse Whitney Museum hem met een expositie en concerten.