Cato van Dijck is de magische ceremoniemeesteres van de exotische groovemachine My Baby

Ga Cato van Dijck zien, ga My Baby aanschouwen - dat hoeft niet meer gezegd te worden. Want Cato van Dijck, aangezicht van My Baby, is gezien het afgelopen jaar, en zichtbaar geweest op alle grote festivals en in uitverkochte zalen in heel Europa. Maar als overtreffende bonus trad ze op tijdens het Isle of Wight-festival en - vooral - op 25 juni 2017 op Glastonbury, het grootse muziekfestival op aarde. Een ongekende tracklist voor een Nederlandse band.