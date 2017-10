Buma-directeur Van Limpt zou zuinig aan doen, maar gaf tienduizenden euro's uit aan golf, hotels en business class

Belangenverstrengeling

In 2016 werd Van Limpt benoemd tot directeur, maar daarbij gaf hij verkeerde informatie over zijn zakelijk verleden

Het bestuur van Buma/Stemra heeft vorig week een lijst vragen van de Volkskrant gekregen over het uitgavenpatroon van de directeur. Het bestuur zegt zich niet te herkennen in het beeld dat door de vragen wordt geschetst. Van Limpt is altijd transparant geweest ook over alle uitgaven, aldus de reactie. 'Het bestuur staat volledig achter Van Limpt en de wijze waarop hij leiding geeft aan Buma/Stemra en het noodzakelijke veranderingsproces. Daarom betreurt het bestuur ten zeerste dat er een poging wordt gedaan om Van Limpt in een kwaad daglicht te stellen en hem te beschadigen.'



Maar werknemers binnen de organisatie maken zich naast zijn hoge uitgavenpatroon met de creditcard van de zaak ook zorgen over mogelijke belangenverstrengeling. Zij wijzen daarbij op de opmerkelijke benoeming van de dochter van Henk Westbroek als controller bij Buma/Stemra. Westbroek is vicevoorzitter van het bestuur en moet toezicht houden op Van Limpt. Zijn dochter werd in mei dit jaar ineens aangenomen door Van Limpt.