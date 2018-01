Bruno Mars grote winnaar bij Grammy's - Hillary Clinton leest tot ergernis van Trump passage voor uit Fire and Fury

That's What I Like van Bruno Mars werd uitgeroepen tot beste nummer van 2017, zijn album 24K Magic was het beste album. Mars, die in voorgaande jaren al elf Grammy's won, zong tijdens de show met Cardi B. hun single Finesse.



De uitreiking van de Grammy Awards begon met een politiek getint optreden van Kendrick Lamar voor een Amerikaanse vlag met dansers in legeruniformen. De rapper won vijf muziekprijzen, onder meer voor beste rapalbum met DAMN, beste videoclip en rapnummer Loyalty.



Lamar liet daarmee een andere succesvolle rapper, Jay-Z, achter zich. Die was genomineerd voor acht muziekprijzen maar kreeg er uiteindelijk niet één. In een dankwoord sprak Lamar wel zijn bewondering uit voor zijn voorbeeld Jay-Z: 'Jay for president!'.



De 21-jarige Alessia Cara won een Grammy voor Best New Artist. Ed Sheeran kreeg zowel een prijs voor Divide als voor Shape of You, maar was niet aanwezig in New York bij de uitreiking. Leonard Cohen kreeg postuum een Grammy voor beste rock performance. Het is de tweede Grammy die dit jaar naar een overleden persoon gaat. De eind 2016 overleden actrice Carrie Fisher kreeg postuum een award voor het beste spoken-word album. Naast Fisher waren ook politicus Bernie Sanders en rockster Bruce Springsteen in deze categorie genomineerd.