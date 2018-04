Bij Motel Mozaïque laat Rotterdam zich van zijn allerbeste kant zien

Op donderdag en vrijdag, de eerste twee dagen van het festival Motel Mozaïque in Rotterdam, was er geen programmering in Club Vibes en liep je het smalle, lage danskeldertje aan de Westersingel zo voorbij. Nu, op zaterdagavond, is het plotseling een Motel Mozaïque-hotspot.



Welkom in de 'Krautkeller am Vibes', voor één avond Rotterdams eigentijdse krautrockkelder. Het genre was in het Düsseldorf van 1972 al lastig te definiëren en in Rotterdam wordt het er in 2018 niet helderder op, maar wat doet het ertoe?