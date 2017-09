Beyoncé komt met remix nummer 1-hit Mi Gente voor orkaan- en bevingsslachtoffers

'Lift up your people. From Texas to Puerto Rico. Dem Islands to Mexico', zingt Beyoncé in de nieuwe versie van Mi Gente. Toch is het vooral haar bijdrage in het Spaans die indruk maakt. Nu is het niet voor het eerst dat de Amerikaanse zangeres in die taal te horen is. Ooit zong Beyoncé Irreemplazable, een Spaanstalige versie van haar bekende hit Irreplaceble. Maar het verschil met die andere wereldster die zich dit jaar aan het Spaans waagde, Justin Bieber, is enorm.



De Canadese zanger zong onder meer het refrein mee van Despacito van zanger Luis Fonsi en rapper Daddy Yankee. Het aanstekelijke liedje van het Puerto Ricaanse duo was toen al een dikke hit, maar werd dankzij de bijdrage van Bieber een van de succesvolste nummers aller tijden. Het is het meest bekeken liedje op YouTube ooit geworden en was volgens streamingsdienst Spotify wereldwijd de absolute zomerhit van dit jaar.