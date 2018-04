Beyoncé is terug - mét Destiny's Child

Het trio (Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams) had geruchten over een reünie tegengesproken, maar verscheen aan het slot van de twee uur durende show van Beyoncé in de bekende Charlie's Angels-pose op het toneel, waarna ze Lose My Breath, hun grootste hit Say My Name en Soldier zongen.



De 36-jarige Beyoncé, die op 19 en 20 juni met echtgenoot Jay-Z in de Arena in Amsterdam staat, opende de show met een versie van Crazy in Love, uitgevoerd door een drumband. Muzikanten en dansers stonden in knalgele outfits in piramidevorm opgesteld.



De show van Beyoncé bevatte quotes van Malcolm X, de feministische schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en fragmenten van Nina Simone. Beyoncé sloot de tweede dag af van het driedaagse festival.