Beatlesfans kunnen binnenkort bij 'de echte' Eleanor Rigby begraven worden

Haar naam is symbool geworden voor vergeten eenzame mensen: Eleanor Rigby. Dankzij het beroemde gelijknamige nummer van The Beatles over die eenzame vrouw die sterft met niemand om voor haar te rouwen.



'Eleanor Rigby

Died in the church and was buried

Along with her name

- Nobody came -'



Het gevoelige liedje vol krachtige strijkers behaalde onder meer in ­Nederland de top van de hitparade en betekende in 1966 een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Fab Four van podiumgroep naar experimentele studioband. Maar wakkerde vooral jarenlang de nieuwsgierigheid van Beatles-fans naar de identiteit van die betreurenswaardige Eleanor Rigby.



En zo stuitte men op een in 1895 geboren Engelse keukenmeid die net als John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison afkomstig was uit Liverpool. Ze zou werkzaam zijn geweest in het Liverpool City Hospital en lag sinds 1939 begraven op het kerkhof van de St. Peter's kerk, toevalligerwijs de plek waar McCartney en Lennon elkaar voor het eerst in 1957 ontmoetten.