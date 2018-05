Arti Kraaijeveld overleden, de gitarist die de Bintangs vormgaf

Arti en Frank Kraaijeveld richtten de Bintangs in 1961 op. De band brak door met rauwe rhythm and blues en harde rock. Hun muziek werd de Hoogoven-sound genoemd, een verwijzing naar de staalfabrieken in de IJmond, de bakermat van de band.



Kraaijeveld schreef een van de bekendste nummers van de band, Travelling in the USA (1970). Met tussenpozen maakte hij deel uit van de band. Jarenlang woonde hij in Spanje. Hij was de oprichter van de band Carlsberg en maakte in de jaren tachtig deel uit van De Gigantjes. Ook als schilder was hij succesvol.



Zijn oudere broer Frank, die nog steeds optreedt met de Bintangs, sprak een dag voor de dood van Arti lovend over hem. 'Veel gitaristen lijken op elkaar', zei hij in een verhaal over de Bintangs in de Volkskrant. 'Arti niet, Arti was helemaal zichzelf en had een eigen geluid. Jan Akkerman, Eelco Gelling, in dat rijtje hoorde hij thuis. En hij schilderde ook nog eens fantastisch.'