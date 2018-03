Als Marc-André Hamelin het niet kan spelen, wie kan het dan wel?

Ooit gehoord van de pianist en componist Samuïl Feinberg? Al was de in Odessa geboren Feinberg (1890-1962) in zijn tijd dan een van de grote spelers, weinigen kennen zijn opnamen en werken. Zeker buiten de voormalige Sovjet-Unie is hij een onbekende. Werd hij in de jaren twintig nog warm onthaald in Europa, toen de Stalinterreur uitbrak werden buitenlandse reizen hem onmogelijk gemaakt. Een doorbraak in het Westen bleef uit.