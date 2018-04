Alles rockt en niets kraakt, bij de pioniers van de Nederpop

'Wij zijn de rock-'n-rollgeneratie, wij houden niet van slappe kutmusicals', zegt spreekstalmeester Johan Derksen, als inleiding bij The Golden Years of Dutch Pop Music Live, een avond Nederlandse pop uit de jaren zestig, gezongen door de kopstukken van toen. Het publiek in congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk, zilvergrijze afvaardiging van de babyboom, gniffelt instemmend.



Derksen schetst in een paar zinnen de beklemmende braafheid van de jaren vijftig, 'toen we luisterden naar tuttige groepjes als The Fouryo's', en kondigt als eerste vocalist de man aan die in Nederland de nieuwe tijd inluidde: 'Onze redding kwam uit Eindhoven: Peter Koelewijn!