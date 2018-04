ABBA komt na 35 jaar met nieuwe muziek - en hologramtournee

Onwaarschijnlijk succesvolle carrière

De première zal 36 jaar na ABBA's laatste tv-optreden zijn: 11 december 1982 in de The Late, Late Breakfast Show van de BBC.



In 2013 en 2014 zinspeelde Agnetha Fältskog subtiel op een hereniging in enkele interviews: 'Als de anderen me vragen, zeg ik ja.' En: 'Ik zou het graag willen, maar het is aan Björn en Benny.'



In januari 2016 verschenen ze met zijn vieren bij de opening van een Mamma Mia-themarestaurant in Stockholm. Ze waren ook alle vier bij de première van de film Mamma Mia! in 2008, maar toen poseerden ze niet samen. Nu wel: de eerste ABBA-bandfoto in 34 jaar.



Niet openbaar, maar wel door de media gemeld: op 6 juni zongen ze samen een liedje op een besloten feest, waar werd stilgestaan bij de eerste ontmoeting van Björn en Benny, vijftig jaar eerder.



In oktober 2016 volgde de aankondiging van het hologrammenproject, een idee van Simon Fuller, de man achter onder meer American Idol. De vier bandleden zegden hun medewerking toe. Op nieuwe liedjes rekende zelfs toen nog niemand.



ABBA bestond van 1972 tot 1982 en brak in 1974 wereldwijd door toen ze met Waterloo het Eurovisie Songfestival wonnen. Die zege was het starschot van een onwaarschijnlijk succesvolle carrière voor de groep die uit twee echtparen bestond: Agnetha en Björn, 'Frida' en Benny. De mannen schreven de muziek, de vrouwen zongen. Het einde van de twee huwelijken luidde ook het einde van de groep in.



Hoewel de exacte aantallen vaag zijn, is zeker dat ABBA minstens honderd miljoen platen heeft verkocht, waarschijnlijk veel meer. In Nederland had de groep acht nummer-één-hits. Nog eens vijftien singles haalden de topvijf. In 2000 kreeg ABBA naar verluidt een miljard dollar aangeboden voor een enkel reünieconcert.