7 Layers Festival van Dotan afgelast na ophef om 'trollenleger'

Diep door het stof

Voorafgaand aan het festival ging Dotan steevast met talentvolle singer-songwriters langs bij radiozenders en tv-programma De Wereld Draait Door. Ook dit jaar zou Dotan een rondje promotie doen voor het festival op 22 en 23 september. Maar daar blijkt de zanger dus nu niet toe in staat.



Dotan ging onlangs diep door het stof nadat uit een onthullende publicatie van de Volkskrant was gebleken dat de zanger zich bediende van een zogenoemd trollenleger, bestaande uit zo'n 140 nepprofielen die positieve berichten over de zanger en zijn muziek verspreidden. Zo bleek een ontmoeting tussen Dotan en een doodzieke fan met leukemie na een optreden in de Ziggo Dome nooit te hebben plaatsgevonden.



'Het is iets waar ik achteraf veel spijt van heb', verontschuldigde de zanger zich - na een aanvankelijke ontkenning - in een video op Facebook. 'Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker denk ik.'