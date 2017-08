25 jaar Lowlands in 25 hoogtepunten

Smashing Pumpkins, 1993

Wat moesten we verwachten van dat nieuwe festival in de polder, waarover concertorganisator Mojo Concerts op Pinkpop en Parkpop zo druk aan het flyeren was? Het kon wel eens bijzonder gaan worden, dus natuurlijk moest de Volkskrant daar verslag van doen.



We namen eerst op de vrijdag maar eens polshoogte. Hoewel het koud was en het regende, was de sfeer op en rond de twee podia geweldig. Toen om een uur of half elf de Smashing Pumpkins begonnen met spelen, wisten we dat dit een groot festival ging worden.