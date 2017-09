'Shamen' van publiek is een riskante poptrend

Josh Homme, gevierd zanger van rockband Queens of the Stone Age, liet Nederland en popfestival Lowlands schrikken, twee weken geleden. In een interview met het Britse popblad New Musical Express (NME) memoreerde hij een voorval, dat volgens hem had plaatsgevonden bij een optreden te Biddinghuizen.



Homme zag een jongen in het publiek een vrouw slaan. En daar zei hij iets van. 'De pester pesten', noemt Homme zijn gewoonte vervelende gasten in het publiek uit te schelden. En al klinkt de kwalificatie 'pesten' misschien wat eufemistisch als je het hebt over fysiek geweld, zijn bedoelingen zijn goed. 'Ik heb altijd een hekel gehad aan pestkoppen', zei hij tegen NME.