'Hij viel in slaap voor Hendrix begon'

Op de laatste dag zou Jimi Hendrix optreden, voorafgegaan door Melanie. Ik was alvast dicht bij het podium gaan staan, terwijl Henk achterbleef op een comfortabeler plek, ook omdat hij een hekel had aan Melanie. Het concert van Hendrix was een van de beste optredens van het festival en dolenthousiast ging ik Henk opzoeken. Toen bleek dat hij in slaap was gevallen, ook dankzij de geestverruimende middelen, en het optreden waarvoor hij was gekomen had gemist. Hij was laaiend op me dat ik hem niet had gewekt.



Zijn boosheid nam iets af toen hij terug in Nederland een kaartje kon bemachtigen voor een concert van Hendrix in Amsterdam, in het najaar van 1970. Echter, Hendrix overleed op 18 september 1970. Henk heeft het me nooit meer vergeven.



Annemiek Warmerdam, Hillegom



