Zwem deze zomer als Annette Kellerman, met of zonder badpak

Eigenlijk had het natuurlijk dat zwarte eendelige badpak moeten zijn in plaats van de roomwitte glitterbody plus cape en het met parels afgezette jarenvijftigbadmutsje. Ja, eigenlijk had de Australische superster Kylie Minogue het nummer On A Night Like This tijdens haar Aphrodite: Les Folies Tour van 2010 moeten inluiden in dat beroemde, uitgelubberde mannenzwemkostuum met de provisorisch aangenaaide benen van een wollen vrouwenmaillot - dán pas was de ode aan haar landgenoot en zwemkampioen Annette Kellerman (1886-1975) compleet geweest.