Waar is de skiglamour gebleven?

Dat vroeger alles beter was is bijna nooit waar, maar wel als het gaat om skikleding. Kijk maar eens naar beelden van wintersportende jetset in de jaren vijftig en zestig. Een skibroek was in die tijden een flatteuze, ietwat taps toelopende broek van dikke jersey of wol met een elastiek onder de voet zodat hij mooi bleef zitten. Daarboven droeg men een witte pulli met col en daaroverheen een gebreide trui met winters sneeuwvlokkenpatroon. Of, wat deerde het, gewoon een bontjas.