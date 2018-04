Vijf beslissende ontwerpen uit de carrière van couturier Jan Taminiau

De expositie over Jan Taminiau (Goirle, 1975) is een geheide publiekstrekker voor het Centraal Museum in Utrecht. Taminiau is sinds hij in 2004 met zijn eigen label begon, uitgegroeid tot een bekendheid in de Nederlandse modewereld. Hij deed de modeopleiding ­Artez in Arnhem en is onderdeel van de generatie ontwerpers die naam hebben gemaakt tijdens de eerste edities van Amsterdam Fashion Week. Niet al die ontwerpers hebben hun succes weten te bestendigen - denk aan Daryl Van Wouw en wijlen Percy Irausquin.