Stoppen met ultragoedkope kleding? Vijf lessen over verantwoord mode kopen

Haute couture van wegwerpmode

Ontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum maken van restpartijen nieuwe kleding.



Kleding van ketens als H&M, Mango en Zara is goedkoop en van steeds betere kwaliteit. Collecties wisselen elkaar in razend tempo af. Bovendien kopiëren deze winkels van onafhankelijke ontwerpers.



De toonaangevende Nederlandse modeontwerpers Alexander van Slobbe en Francisco van Benthum zijn daarom een tegenbeweging begonnen: het duurzame project Hacked, afgelopen donderdag te zien op de Amsterdam FashionWeek. Ze kopen restpartijen kleren op die anders vernietigd zouden worden, en vermaken die tot nieuwe items.



In 2016 gingen er alleen al in Nederland 1,2 miljoen niet-verkochte kledingstukken de verbrandingsoven in, blijkt uit onderzoek in opdracht van de organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Nederland. Kleding wordt vernietigd vanwege een productiefout, omdat een deel van de collectie niet is verkocht of omdat orders soms te laat worden geleverd. Grote ketens brengen aan de lopende band nieuwe collecties uit en daarvoor moet ruimte zijn in de winkels.



Weinig consumenten weten dit, zeggen de ontwerpers, die elkaar leerden kennen toen Van Benthum stage liep bij Van Slobbe. Ze werkten samen, raakten bevriend en besloten in 2014 Hacked op te richten.



De restpartijen komen van diverse handelaren. De omvang van zo'n partij kan enorm verschillen, vertelt Van Slobbe. 'Soms zijn het zes topjes die ik bij een winkel ophaal. Een andere keer gaat het om tweehonderd truien van een fabrikant in Azië.' Om welke winkels het gaat, willen de designers niet zeggen. Veel winkeliers weten niet dat hun kleding wordt hergebruikt.



De designers bedenken hoe het kledingstuk moet worden aangepast. De eerste lading bestond bijvoorbeeld uit T-shirts en sweaters. Van Slobbe en Van Benthum besloten daar stukken stof op te zetten, in de vorm van prints en patchwork. Het komt ook voor dat ze een top en een rok samenvoegen tot jurk. 'We gebruiken niet alles', zegt Van Slobbe. 'Soms krijgen we honderd kanten jurkjes waar we niets mee kunnen.' Die zijn dan al te specifiek; de signatuur van de designers moet wel zichtbaar blijven. Dan volgt het maakproces. 'De ene keer zijn onze naaisters honderd uur bezig met borduurwerk, de andere keer is de verandering simpeler', vertelt Van Slobbe.



In eerste instantie verkochten ze hun items alleen online, nu hangt de kleding ook in tien winkels. Naast truien en jurken verkopen ze schoenen, tassen en jassen. Omdat de ontwerpers weinig geld kwijt zijn aan de grondstoffen, zijn de collecties voor Hacked een stuk goedkoper dan hun eerdere individuele collecties. De prijzen variëren van 59 tot 300 euro. Is een item uitverkocht, dan wordt de collectie met een nieuw ontwerp aangevuld.



Ze zijn niet meer gebonden aan modetrends. Van Benthum vindt dat verfrissend. 'Jarenlang regeerde het systeem ons. Nu pakken we iets van de ketens terug. Het liefst zouden we met hen samenwerken, maar veel merken willen niet dat consumenten weten hoe sociaal onverantwoord en milieuvervuilend het productieproces is.'



Bente Schreurs