Sterke vrouwen als thema op de internationale catwalks

Heuptasje - accessoire van ooit

De heuptas is terug. Volgens modewebsite fashionista.com werden vorig jaar maar liefst 57 duizend heuptassen - ook wel: fanny packs - verkocht via eBay. Ook bij vintagewinkels als Zipper verkopen ze goed, zegt medewerker Robert Risteski. Webwinkel mytheresa.com heeft sinds kort zelfs een speciale afdeling met 'belt bags'. Daar staat deze van het merk Miu Miu ook, voor € 1.200.



De opmars van de heuptas heeft alles te maken met de populariteit van de jaren negentig in de mode. In navolging van ontwerpers als Demna Gvasalia en Gosha Rubchinskiy is het hele mode-establishment met de slechte smaak aan de haal gegaan, met als gevolg dat zo'n beetje alles wat tien jaar geleden kortweg lelijk werd gevonden nu weer pijnlijk hip is. De regel in modekringen is dat je ervoor moet durven gaan als je een heuptas draagt. Niet lafhartig over de schouder gooien met een jas eroverheen, maar zorgen dat-ie gezien wordt. Draag 'm over de jas en waar-ie hoort, om het middel.